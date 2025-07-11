Дронова атака на Одесу 11 липня: пошкоджено 63 квартири, 11 постраждалих

Про це повідомили в Одеській міській раді

11 липня в Хаджибейському районі Одеси сталася дронова атака з боку Російської Федерації, внаслідок якої постраждали 63 квартири в 21 будинку. Цю інформацію підтвердила Одеська міська рада.

На даний момент комунальні служби активно працюють над ліквідацією наслідків атаки, використовуючи спеціальну техніку для прибирання території. Волонтери також надають допомогу постраждалим, забезпечуючи їх будівельними матеріалами для закриття вибитих вікон.

Процес ліквідації наслідків атаки контролюється Одеською міською радою, щоб забезпечити швидке відновлення нормального життя в місті.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 9:19, коли Повітряні сили попередили про загрозу використання ударних безпілотників, які рухалися в бік Одеси. У місті було чутно щонайменше п’ять вибухів, а відбій тривоги оголосили о 10:08.

Внаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура, зокрема житлові та адміністративні будівлі, а також автомобілі. Окрім того, внаслідок удару постраждала конюшня, де загинула кобила на ім’я Камелія, а ще одна тварина отримала поранення. На момент атаки в стайні перебували п’ять коней і чотири поні.

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, в результаті атаки постраждали 11 осіб.