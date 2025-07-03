Атака російських безпілотників на Полтаву 3 липня 2025 року

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
3 липня 2025 року, вранці, Полтава стала мішенню для атаки російських військ, які використали безпілотні літальні апарати (БпЛА). Перший вибух стався в центрі міста приблизно о 8:42, що викликало паніку серед мешканців обласного центру.
Після цього, о 8:50, пролунало ще близько п’яти вибухів, змусивши місцевих жителів шукати укриття в підземних переходах.
Внаслідок вибухів у деяких будинках поблизу епіцентру були вибиті вікна, а також зазнали пошкоджень автомобілі.
Секретар Полтавської міської ради, Катерина Ямщикова, у своєму Telegram-каналі підтвердила, що громада зазнала масованої атаки з боку російських безпілотників. Для ліквідації наслідків були залучені відповідні служби.
Подробиці та відеоматеріали з місця подій активно обговорюються в соціальних мережах, де мешканці діляться своїми свідченнями та інформацією про ситуацію в місті.
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