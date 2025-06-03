Атака російських безпілотників на Балаклію: одна загибла, одна поранена

Як повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов у своєму Telegram-каналі

У ніч на 3 червня місто Балаклія, що на Харківщині, стало об’єктом атаки з боку російських військ, які використали ударні безпілотники. Ця жахлива подія призвела до загибелі однієї людини та поранення ще однієї.

Віталій Карабанов, начальник Балаклійської міської військової адміністрації, повідомив, що в місті було зафіксовано кілька влучань безпілотників. За його словами, удари вразили як цивільне підприємство, так і відкриті території.

“Частина ударів припала на цивільне підприємство та відкриту місцевість. Також зафіксовано загоряння сухої рослинності.”

Внаслідок атаки на підприємство загинув один працівник, а ще один отримав поранення. Олег Синєгубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації, уточнив, що загиблим виявився 31-річний чоловік, а поранений – 38-річний.

Ця трагедія підкреслює небезпеку, з якою стикаються мешканці регіону, і важливість безпеки в умовах війни.