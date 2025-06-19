Атака дрона в Бериславі: постраждала жінка, 19 червня 2025

Про це у Facebook повідомила обласна військова адміністрація
19 червня місто Берислав у Херсонській області стало мішенню для атаки дрона, здійсненої російськими військовими. Внаслідок цього нападу постраждала жінка.
Про інцидент повідомила обласна військова адміністрація через соціальні мережі.
Постраждалою виявилася 57-річна місцева мешканка, яка отримала серйозні травми, зокрема вибухову травму, контузію, забій грудної клітини та перелом ребер. Жінку терміново доставили до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.
Раніше в обласній військовій адміністрації зазначили, що вранці того ж дня російські військові атакували автомобіль Білозерської селищної військової адміністрації за допомогою безпілотника.
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