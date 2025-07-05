Нічна атака безпілотників на Чугуїв: відновлення електропостачання після пошкоджень

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

4 липня Чугуїв зазнав нічної атаки з боку російських безпілотників, внаслідок чого близько 2000 споживачів залишилися без електрики. Станом на 16:00 5 липня, фахівці “Харківобленерго” змогли відновити електропостачання для більшості постраждалих.

На даний момент 64 домогосподарства у приватному секторі все ще залишаються без світла. Енергетики планують відновити електропостачання для цих споживачів у найближчий час.

“Дві бригади наших фахівців одразу ж після дозволу відповідних служб приступили до відновлювальних робіт. Найбільше пошкоджена була повітряна лінія 0,4 кВ. Температура горіння була настільки високою, що проводи дев’яти прогонів були знищені вщент, від них нічого не залишилося.”

Атака безпілотників розпочалася після 23:00 4 липня. Внаслідок цього інциденту постраждали 12 приватних будинків, 35 кімнат у гуртожитку, три об’єкти бізнесу та один навчальний заклад, про що повідомила міський голова Галина Мінаєва.

Загалом постраждали 11 осіб, серед яких двоє дітей – хлопчик 10 років та дівчинка 14 років.