Атака безпілотника на цивільних у Херсоні 7 липня 2025 року

Про це у Telegram інформує Херсонська обласна військова адміністрація

7 липня 2025 року, близько 11:00, у Херсоні російські війська здійснили атаку, скинувши вибухівку з безпілотника на жінку. Цю інформацію підтвердила Херсонська обласна військова адміністрація через Telegram.

Згідно з даними ОВА, 73-річна жителька міста отримала серйозні травми, зокрема вибухову травму та уламкові поранення ніг. Постраждалу терміново госпіталізували, її стан оцінюється як середньої тяжкості.

Крім того, обласна прокуратура повідомила, що в той же день російські військові також скинули вибухівку з дрона на трактор поблизу Берислава, що на Херсонщині.

Ці події ще раз підкреслюють небезпеку, яку несуть безпілотники в зоні бойових дій, а також вказують на необхідність посилення заходів безпеки для захисту цивільного населення.