Атака безпілотника на цивільних у Херсоні 7 липня 2025 року

Про це у Telegram інформує Херсонська обласна військова адміністрація
7 липня 2025 року, близько 11:00, у Херсоні російські війська здійснили атаку, скинувши вибухівку з безпілотника на жінку. Цю інформацію підтвердила Херсонська обласна військова адміністрація через Telegram.
Згідно з даними ОВА, 73-річна жителька міста отримала серйозні травми, зокрема вибухову травму та уламкові поранення ніг. Постраждалу терміново госпіталізували, її стан оцінюється як середньої тяжкості.
Крім того, обласна прокуратура повідомила, що в той же день російські військові також скинули вибухівку з дрона на трактор поблизу Берислава, що на Херсонщині.
Ці події ще раз підкреслюють небезпеку, яку несуть безпілотники в зоні бойових дій, а також вказують на необхідність посилення заходів безпеки для захисту цивільного населення.
Дивіться ще:
- Російські військові атакували жителя Комишан безпілотником 4 липня 2025 року, поранено чоловіка, загинув один у передмісті Херсона.
- У ніч на 5 липня у Чугуївській громаді Харківської області сталися вибухи через атаку безпілотника “Шахед”, постраждали п’ятеро людей.
- СБУ завершила розслідування підготовки теракту на Київщині, підозрювані – завербовані російськими спецслужбами. Судитимуть за державну зраду та тероризм.