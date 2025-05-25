Дронова атака на Херсонщині: поранено рятувальника ДСНС

Як повідомляє Суспільне.

25 травня 2025 року в Томиній Балці, що на Херсонщині, російські військові здійснили дронову атаку, внаслідок якої постраждав співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Про це повідомив Олександр Прокудін, керівник обласної військової адміністрації, у своєму дописі в соціальних мережах.

26-річного рятувальника було госпіталізовано з травмами середнього ступеня тяжкості. Він отримав вибухові травми, черепно-мозкову травму, контузію, а також уламкові поранення спини та рук.

Ця подія сталася на фоні інших трагічних інцидентів, зокрема, раніше Прокудін повідомляв про загибель жительки Кізомису, яка отримала смертельні поранення внаслідок російського обстрілу 23 травня.