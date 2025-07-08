Атака дронів у Херсоні 8 липня: поранено п’ять осіб

Як повідомляє Telegram керівника ОВА Олександра Прокудіна
8 липня, близько 8:30 ранку, у центрі Херсона російські військові здійснили атаку за допомогою дрону, націлившись на автомобіль. Внаслідок цього вибуху постраждали двоє людей.
Цю інформацію підтвердив Олександр Прокудін, керівник Херсонської обласної військової адміністрації, у своєму Telegram-каналі.
Серед постраждалих – 51-річна жінка та 50-річний чоловік, які отримали вибухові травми та поранення від осколків. Обидвох оперативно доставили до лікарні бригадою швидкої допомоги для надання медичної допомоги.
Цього ж ранку, 8 липня, обласна військова адміністрація також повідомила про атаку безпілотників на Дніпровський район Херсона, внаслідок якої троє людей отримали поранення.
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