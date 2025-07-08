Атака безпілотника в Херсоні 8 липня: загиблі та поранені серед цивільних

Про це у Telegram повідомила Херсонська МВА

8 липня в Херсоні російські війська здійснили атаку за допомогою безпілотника, внаслідок якої постраждали місцеві жителі.

Згідно з інформацією, наданою Херсонською міською військовою адміністрацією через Telegram, троє осіб – жінки віком 54 та 50 років, а також 75-річний чоловік – отримали травми, пов’язані з мінно-вибуховими пристроями. Усі постраждалі були терміново госпіталізовані для отримання медичної допомоги.

На 10:30 відомо про одного загиблого та десятьох поранених внаслідок атак, які російська армія здійснила по Херсону 8 липня.

Раніше обласна прокуратура повідомила, що вранці того ж дня окупанти скинули вибухівку з безпілотника на цивільний автомобіль у місті.

Місцева влада закликає жителів бути обережними та уважно стежити за офіційними повідомленнями.