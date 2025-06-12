Атака безпілотника на Херсон 12 червня 2025 року: постраждалий місцевий житель

Про це повідомила обласна військова адміністрація у Facebook
12 червня 2025 року Херсон зазнав атаки з боку російських військових, які використали безпілотний літальний апарат. Внаслідок цього інциденту постраждав місцевий житель.
Згідно з інформацією, наданою обласною військовою адміністрацією, подія сталася близько 07:30 ранку. У момент атаки 58-річний чоловік чекав на громадський транспорт на зупинці.
Постраждалого терміново доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями ніг, як зазначено у повідомленні.
Раніше військова адміністрація також повідомила, що вранці того ж дня російські військові атакували передмістя Херсона, зокрема, район Антонівки, використовуючи безпілотники.
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