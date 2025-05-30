Атака безпілотника на Херсонщині 30 травня 2025: поранені мирні жителі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

30 травня 2025 року Дніпровський район Херсона став мішенню для атаки російських військових, які використали безпілотний літальний апарат. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація через свій Telegram-канал.

Внаслідок цього удару постраждав 54-річний чоловік, у якого виявили мінно-вибухову травму, а також численні уламкові поранення в області ніг, живота та передпліччя. Потерпілого терміново госпіталізували для надання необхідної медичної допомоги.

Також стало відомо про ще одну жертву атаки: 38-річна жінка отримала мінно-вибухову травму, черепно-мозкову травму та контузію. Наразі вона перебуває під пильним наглядом медичних працівників.

Раніше в цей же день Херсонська ОВА повідомила про атаку безпілотника на село Новорайськ у Бериславському районі, внаслідок якої троє людей отримали поранення.