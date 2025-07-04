Атака з безпілотника в Нікополі 4 липня: постраждала жінка

Про це йдеться на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій
4 липня в Нікополі, що в Дніпропетровській області, відбулася атака з боку російських військ. Внаслідок скидання боєприпасу з безпілотника постраждала жінка, яка в цей момент перебувала на своєму подвір’ї.
Цю інформацію підтвердила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.
Рятувальники оперативно надали потерпілій першу медичну допомогу, після чого її евакуювали з небезпечної зони та передали лікарям для подальшого лікування.
Ситуація в Нікополі залишається під контролем відповідних служб, які продовжують працювати на місці події, забезпечуючи безпеку мешканців.
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