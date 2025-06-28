Трагічна атака безпілотників в Одесі 27 червня: загибель подружжя та поранення цивільних

Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов у своєму Telegram-каналі

Внаслідок нещодавньої атаки в Одесі загинули Катерина Борсинська, вчителька та соціальна педагогиня Михайлівського ліцею, разом із її чоловіком Валентином. Цю трагічну новину підтвердив міський голова Геннадій Труханов, а також адміністрація навчального закладу.

“Сьогодні вночі від ворожої атаки загинула наша дорога колега, чуйний наставник для дітей, порадник для батьків, чудова людина з великим серцем та професійний педагог Катерина Валентинівна Борсинська.” – Геннадій Труханов

Деталі атаки безпілотників на Одесу 27 червня

О 22:45 в Одеській області була оголошена повітряна тривога. Раніше Повітряні сили повідомили про рух ударних безпілотників з Чорного моря в напрямку регіону. О 23:40 стало відомо, що дрони наближаються до Чорноморського та Одеси.

Вибухи почалися близько 23:43, і їх було щонайменше п’ять. О 23:51 Повітряні сили підтвердили, що над містом зафіксовано кілька російських ударних БпЛА. Тривога була скасована о 00:15.

Внаслідок дронового удару постраждала цивільна інфраструктура, а також є поранені. Загинули двоє людей – подружжя. За даними прокуратури, 17 осіб отримали поранення та зазнали гострої стресової реакції. В Одеській обласній військовій адміністрації повідомили про 14 травмованих, серед яких троє дітей віком 3, 7 і 14 років.

Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що призвели до загибелі людей, відповідно до ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.