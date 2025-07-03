Обстріл Полтави безпілотниками 3 липня 2025: загиблі та руйнування

Про це повідомили на Facebook-сторінці Сухопутних військ

3 липня 2025 року Полтава стала свідком жахливого обстрілу, внаслідок якого постраждали територіальний центр комплектування (ТЦК) та кілька житлових будинків. Атака була здійснена за допомогою безпілотних літальних апаратів (БпЛА), що призвело до загибелі двох осіб і поранення одинадцяти.

Перший вибух пролунав у центрі міста близько 8:42 ранку, після чого протягом кількох хвилин сталося ще кілька вибухів. В результаті обстрілу виникла пожежа в будівлі ТЦК, а також загорівся приватний житловий будинок, розташований неподалік.

Пошкодження торкнулися не лише будівель, але й автомобілів, а в деяких квартирах вибило вікна та зруйнувало балкони. На місці події працювали рятувальники ДСНС, які ліквідували пожежі та надавали допомогу постраждалим.

“Загинули двоє людей, 11 – поранені.” – Володимир Когут, тимчасовий виконувач обов’язків керівника Полтавської ОВА

Секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова зазначила, що місто зазнало масованої атаки російських безпілотників. Для ліквідації наслідків були залучені відповідні служби, а також розгорнуто роботу оперативних штабів. Мешканцям надаються консультації як на місці обстрілу, так і через телефонні лінії.

Внаслідок обстрілу рух у частині міста було перекрито, а громадський транспорт курсував за зміненими маршрутами, що призвело до заторів на дорогах.

Фоторепортаж із місця події ілюструє масштаби руйнувань: розбиті вікна, пошкоджені автомобілі, зруйновані зупинки громадського транспорту та уламки будівель.