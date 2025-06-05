Трагедія в Прилуках: атака безпілотників забрала життя родини Лотишів

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

5 червня в Прилуках на Чернігівщині сталася трагедія, коли внаслідок атаки російських безпілотників загинули члени родини Лотишів. Людмила та Валентин Лотиші втратили свою доньку, внучку та однорічного правнука. У момент нападу пенсіонери перебували в іншій частині свого будинку.

Людмила згадує, як все відбувалося:

“Хата ходором ходила. Я бігом встала, світло засвітила. А дід ще лежав, каже: «Куди ти схопилася?». Кажу: «Буду бігти зараз на вулицю». Тільки двері відчинила, а воно на мене – бах усе! Стеля вся на мене, двері всі на мене. Я кричу: «Діду, діду! Мене притиснуло. Мені ноги притиснуло. Рятуй мене!» Я сам, каже, придавлений.”

Валентин також зазнав травм від падіння стелі на кухні. Він розповів:

“Добре, що ліхтарик схопив. Кинувся до дверей, двері заклинило. Куди виходити? Я у вікно. Жалюзі закриті. Підіймав, щоб відкрити. Не відкрию. Заклинило. Я давай ногами.”

Сусіди, які прибігли на допомогу, допомогли подружжю вибратися з-під завалів. Валентин під час пошуків виходу чув, як їхній правнук крикнув:

“Малий кричав – Міша. А потім все утихло, бо все закінчилося… Чи в них двері заклинило? Хтозна, де вони були. Чи вона його клала спати у ліжечко”.

Внаслідок атаки будинок родини Лотишів був повністю зруйнований. Він був спроектований для двох родин:

“На два входи був будинок. Там дочка жила, а ми, батьки її, жили тут. Приїхала онучка з маленьким. Днів чотири тому їх чоловік привіз, сам поїхав на роботу”.

Загибла Дарина Шигида, яка приєдналася до лав поліції Києва у 2020 році, на момент трагедії була у декретній відпустці. Вона приїхала до Прилук з однорічним сином 30 травня. У родині Лотишів залишилася ще одна дочка, яка не ночувала в цьому будинку.

Людмила з гіркотою згадує:

“Одна тільки дочка залишилася. А зятя вдома не було. Вдома було їх троє і нас двоє. І все. І немає нічого. Я голосила всю ніч. Це такі страхіття були. Трьох чоловік поховати одразу. Це взагалі в жодні рамки не вкладається”.

Серед загиблих – дружина, донька та внук начальника місцевої пожежної частини Олександра Лебідя, який прибув на ліквідацію наслідків атаки. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Війська РФ атакували Прилуки близько першої години ночі 5 червня, запустивши щонайменше шість ударних безпілотників типу “Герань”. Внаслідок цієї атаки загинули п’ятеро людей, серед яких 46-річна прилучанка, її донька 1998 року народження та внук 2024 року народження, які були знайдені під завалами.

Станом на 6:00 ранку було зафіксовано шість травмованих, а до 12:30 їхня кількість зросла до дев’яти, серед яких була п’ятирічна дитина. Відомо про два знищених приватних будинків, а також пошкодження 15 багатоповерхівок, 15 приватних будинків, двох шкіл та одного дитячого садка.