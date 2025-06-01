Атака російських військових на Станіславі Херсонщини 1 червня 2025 року

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

1 червня 2025 року Станіслав на Херсонщині став місцем атаки російських військових, які скинули вибухівку з безпілотника. Ця жахлива подія призвела до поранення п’яти осіб.

Згідно з інформацією, наданою обласною військовою адміністрацією, серед постраждалих є три жінки у віці 68, 50 та 57 років, а також двоє чоловіків, яким 50 і 55 років. Всі вони отримали серйозні травми, включаючи вибухові та черепно-мозкові ушкодження, контузії та термічні опіки. Постраждалих терміново доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Ця атака не є поодинокою. Раніше, в той же день, керівник обласної військової адміністрації Прокудін повідомив про ще один інцидент, коли російські окупанти атакували автомобіль у Комишанах, що неподалік Херсона. Внаслідок цього нападу двоє дітей також отримали поранення.

Ситуація в регіоні залишається напруженою, і місцеві жителі продовжують страждати від наслідків військових дій.