Поранення в Антонівці після атаки безпілотника 25 червня

Як повідомляє у Facebook міська військова адміністрація

Поліція доставила до лікарні 38-річного чоловіка з Антонівки, що поблизу Херсона, після того як він отримав поранення внаслідок атаки безпілотного літального апарата 25 червня близько опівдня.

Згідно з інформацією, наданою міською військовою адміністрацією, потерпілий зазнав мінно-вибухової травми, а також отримав уламкові поранення правої ноги та грудної клітки. Наразі медики проводять додаткові обстеження для оцінки стану постраждалого.

Раніше, в обласній військовій адміністрації повідомили, що вранці 25 червня російські війська обстріляли село Дар’ївка на Херсонщині, внаслідок чого троє людей отримали поранення.

Місцева влада закликає жителів бути обережними та уважно стежити за офіційними повідомленнями, щоб уникнути небезпечних ситуацій.