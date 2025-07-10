Атака дронами на Херсон: поранено двох людей

Про це у Facebook інформує обласна військова адміністрація
У ніч на 10 липня Херсон зазнав атаки з боку російських військ, які використали безпілотний літальний апарат. Ця подія призвела до поранення двох осіб.
Про це повідомила обласна військова адміністрація через соціальні мережі.
Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждали 63-річна жінка та 41-річний чоловік, які отримали вибухові травми та численні уламкові поранення. Обидва були госпіталізовані у стані середньої тяжкості.
Цей інцидент стався після того, як 9 липня близько 22:30 російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона з артилерії, в результаті чого троє людей також отримали поранення.
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