Атака безпілотників на стоматполіклініку в Харкові: пошкоджено будівлю та житло

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

11 липня вранці Харків зазнав нової атаки з боку російських безпілотників, коли один із “Шахедів” влучив у стоматологічну поліклініку, розташовану в Салтівському районі. Внаслідок цього інциденту постраждали не лише медичний заклад, а й щонайменше 17 житлових будинків, а також будівля пологового будинку. Про це повідомив речник міської ради Юрій Сидоренко.

Директорка стоматологічної поліклініки Ірина Голубовська зазначила, що це вже не перший випадок, коли їхня будівля зазнає ушкоджень через російські обстріли.

“Це вже вдруге. У нас на початку вторгнення вибуховою хвилею всі вікна і дах були зруйновані. Нам гуманітарна організація допомогла і нам відновили всі вікна. А зараз тут вже нічого не підлягає відновленню. Може колись це і буде відновлено, але не зараз.” – Ірина Голубовська

За словами Ірини Голубовської, серед медичного персоналу ніхто не постраждав, проте через пошкодження будівлі лікарі не зможуть продовжувати свою роботу.

“Робочих місць немає. Другий поверх – зовсім немає нічого, працювати неможливо. На першому теж: зуботехнічна лабораторія повністю зруйнована, рентгенкабінет разом з обладнанням ремонту не підлягають, треба все нове купувати. Там взагалі немає крила.” – Ірина Голубовська

Медичний персонал буде переведений до іншого закладу, і, за словами директорки, вже є домовленості з міською владою щодо цього.