Атака російських безпілотників на Балаклію 3 червня: загибель і поранення

Як повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов у своєму Telegram-каналі

У ніч на 3 червня місто Балаклія, що на Харківщині, стало об’єктом атаки з боку російських військ, які використали ударні безпілотники. Ця жахлива подія призвела до загибелі однієї людини та поранення ще однієї.

Начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов повідомив про деталі інциденту.

Він зазначив, що на території міста було зафіксовано кілька влучань безпілотників, які завдали шкоди.

“Частина ударів припала на цивільне підприємство та відкриту місцевість. Також зафіксовано загоряння сухої рослинності.”

За словами Карабанова, внаслідок атаки на підприємство загинув один працівник, а ще один отримав поранення.