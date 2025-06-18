Атака російських дронів на пожежну частину в Білозерці: поранено рятувальників

Як повідомляє обласна військова адміністрація у Facebook

18 червня у Білозерці, що на Херсонщині, російські військові атакували пожежну частину, використовуючи безпілотники для скидання вибухівки. Цю інформацію підтвердила обласна військова адміністрація.

Внаслідок цього нападу троє рятувальників, віком 24, 31 та 38 років, отримали поранення. У них діагностували контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а у двох з них також виявили уламкові поранення. Постраждалих терміново доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) продемонструвала наслідки атаки на пожежну частину. В результаті удару було пошкоджено будівлю підрозділу, ворота пожежного депо, покрівлю, вікна та один з автомобілів. Відомство уточнило, що атаку здійснили за допомогою трьох FPV-дронів.

Раніше в обласній військовій адміністрації повідомляли, що за добу внаслідок обстрілів у Херсонській області загинули дві людини, а 34 отримали поранення різного ступеня тяжкості.