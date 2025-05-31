Атака безпілотників на Ізюм: пошкоджено хлібокомбінат і будинки

Про це повідомили у поліції Харківщини

У ніч на 31 травня російські війська здійснили серію з понад шести атак безпілотниками “Герань-2” на місто Ізюм, що на Харківщині. В результаті цих обстрілів постраждали двоє чоловіків, один з яких 30 років, а інший – 28, про що повідомили у поліції Харківської області.

Згідно з інформацією правоохоронців, основною мішенню став місцевий хлібокомбінат. Внаслідок щонайменше шести влучань було пошкоджено близько 13 автомобілів підприємства та три адміністративні будівлі.

30-річний водій підприємства отримав поранення і був терміново госпіталізований. Окрім того, удари по приватному сектору Ізюму призвели до пошкодження 12 подвір’їв: вибиті вікна, пошкоджені дахи будинків, а також стався витік газу. Легкові автомобілі також зазнали ушкоджень.

28-річний мешканець одного з будинків отримав вибухове поранення та різані рани, як зазначили у поліції.

Загалом по місту було зафіксовано вісім ударів. За даними Ізюмської міської військової адміністрації, пошкоджено 30 будинків, а також лінії електропередач і газорозподільні мережі.