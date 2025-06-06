Обстріл Кременчуцького району 6 червня 2025: наслідки та свідчення рятувальників

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

6 червня у Кременчуцькому районі Полтавської області стався обстріл, внаслідок якого виникло займання. Ця атака була здійснена за допомогою безпілотників. Рятувальник Олександр Подлєсний, який брав участь у ліквідації наслідків, поділився своїми свідченнями про події тієї ночі.

Обстріл розпочався в ніч з 5 на 6 червня, і вже під час гасіння пожежі рятувальники чули вибухи.

“Гасили пожежу, був “приліт” ворожого БпЛА. І був виклик, ми чули вибухи. Було спочатку три вибухи, потім, як уже їхали на місце події, пролунало ще десь три-чотири вибухи.” – Олександр Подлєсний, рятувальник

За словами Подлєсного, рятувальники виїхали на місце події близько 1:00, прибувши через 10 – 20 хвилин. Однак почати роботу вони змогли лише через деякий час, оскільки обстріл тривав, що створювало небезпеку.

Вирва, що залишилася на подвір’ї, свідчить про серйозність атаки.

“Приступили ми десь приблизно через 30 – 40 хвилин, як уже трошки обстановка була нормальна. Була швидка, всі були задіяні, всі працювали.”

Гасіння пожежі тривало близько семи годин.

“Під час нічної атаки, звуки “шахедів” періодично з’являлися. І наша ППО працювала, звичайно. В якийсь час пролунали вибухи, у якому місці, складно було вгадати. Я переселенець із 2014-го року з Донецької області. Для мене це вже не новина. Я з міста Іловайськ.”

– Микола, житель Кременчуцького району

Наслідки обстрілу 6 червня 2025 року

У ніч з 5 на 6 червня 2025 року російська армія здійснила масований обстріл Кременчуцького району. Внаслідок атаки постраждали три людини, одну з яких госпіталізували. Про це повідомив Володимир Когут, тимчасово виконуючий обов’язки керівника Полтавської ОВА, у своєму Telegram-каналі.

Обстріл призвів до пошкодження адміністративних будівель, складських приміщень кількох підприємств та кав’ярні. Рятувальники успішно ліквідували пожежі, що виникли внаслідок атаки, а уламки впали на приватний будинок.