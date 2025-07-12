Атака безпілотників на Львівщину 12 липня: наслідки та реакція влади

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

В ніч на 12 липня Львівщина зазнала атаки з боку російських військ, які використали безпілотники. Під час повітряної тривоги в місті чули звуки вибухів, що викликало занепокоєння серед мешканців.

Тривога в регіоні почалася о 02:35. Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький підтвердив, що в небі над областю перебувають ворожі дрони, відомі як “шахеди”.

“Наразі в нашій області близько десяти ворожих безпілотників. Будь ласка, не ігноруйте небезпеку.” – Максим Козицький

Міський голова Львова Андрій Садовий також підтвердив інформацію про влучання в місто.

“Повідомляють про влучання у місті. Головне зараз – безпека кожного мешканця, тож наполегливо закликаю вас перебувати в укритті до завершення повітряної тривоги. Атака на місто – триває. Інфраструктурні наслідки не такі страшні, як відібрані життя.” – Андрій Садовий

О 04:12 Максим Козицький повідомив, що системи протиповітряної оборони активно працюють у Львові та області.

Андрій Садовий також зазначив, що в Залізничному районі сталася пожежа на даху нежитлового приміщення площею 200 м², а також пошкоджено житловий будинок на вулиці Митрополита Андрея.

О 05:07 повітряну тривогу було скасовано, і всі необхідні служби виїхали на місця подій.

Станом на 05:18 стало відомо про пошкодження двоповерхового житлового будинку на вулиці Митрополита Андрея. Максим Козицький повідомив, що, за попередніми даними, жертв та постраждалих немає:

“Унаслідок ворожої атаки на вулиці Митрополита Андрея у Львові пошкоджений двоповерховий житловий будинок. Є часткове руйнування підʼїзду. Стався витік газу та води. Попередньо загиблих і травмованих немає. Пожежі нема. На місці працюють 20 рятувальників та інші служби.” – Максим Козицький

О 05:43 Андрій Садовий повідомив про влучання на вулицях Митрополита Андрея та Олени Степанівни.

“За попередньою інформацією, постраждалих немає. Мешканці перебували в укриттях. Кільком людям надали першу медичну допомогу на місці.” – Андрій Садовий

Внаслідок атаки пошкоджено кілька будинків, зокрема житлові, дитячий садочок, а також вікна будівель і автомобілі. Через обрив контактної мережі вранці у Львові не курсуватим тролейбусний транспорт за маршрутами №22, 30 та 32.