Пожежа в Мелітополі після атаки безпілотників – перебої з електропостачанням

Про це сьогодня повідомили в руху опору “Зла Мавка” з руху опору “Зла Мавка”
У Мелітополі, який наразі перебуває під тимчасовою окупацією, сталася пожежа внаслідок атаки безпілотників. В окремих районах міста зафіксовані перебої з електропостачанням, що викликало занепокоєння серед місцевих жителів.
Цю інформацію 2 червня оприлюднив рух опору “Зла Мавка”.
“Наліт ударних БпЛА в окупований Мелітополь. В окремих районах Мелітополя зафіксовані перебої електропостачання.”
Раніше повідомлялося про те, що в Мелітопольському районі Запорізької області стався вибух на ешелоні, що перевозив товарні та паливні цистерни. Цей російський потяг прямував у бік тимчасово захопленого Криму.
Ситуація в регіоні залишається напруженою, і місцеві жителі продовжують стежити за розвитком подій.