Пожежа в Мелітополі після атаки безпілотників – перебої з електропостачанням

Про це сьогодня повідомили в руху опору “Зла Мавка” з руху опору “Зла Мавка”

У Мелітополі, який наразі перебуває під тимчасовою окупацією, сталася пожежа внаслідок атаки безпілотників. В окремих районах міста зафіксовані перебої з електропостачанням, що викликало занепокоєння серед місцевих жителів.

Цю інформацію 2 червня оприлюднив рух опору “Зла Мавка”.

“Наліт ударних БпЛА в окупований Мелітополь. В окремих районах Мелітополя зафіксовані перебої електропостачання.” – Рух опору “Зла Мавка”

Раніше повідомлялося про те, що в Мелітопольському районі Запорізької області стався вибух на ешелоні, що перевозив товарні та паливні цистерни. Цей російський потяг прямував у бік тимчасово захопленого Криму.

Ситуація в регіоні залишається напруженою, і місцеві жителі продовжують стежити за розвитком подій.