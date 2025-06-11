Напад безпілотників на Тамбовський пороховий завод: пожежа та збиті дрони

Про пожежу в місті на тлі дронової атаки повідомив Telegram-канал виконувача обов’язків губернатора Тамбовської області Євгена Пєрвишова

У ніч на 11 червня в російському місті Котовськ стався напад безпілотників на Тамбовський пороховий завод. Про це повідомив виконувач обов’язків губернатора Тамбовської області Євген Пєрвишов, зазначивши, що внаслідок атаки виникла пожежа.

“Внаслідок падіння одного із збитих БПЛА виникло загоряння, яке було ліквідовано пожежними підрозділами. Постраждалих немає. На місці події працюють правоохоронці.” – Євген Пєрвишов

За інформацією російського Telegram-каналу Mash, у місті було чутно не менше 15 вибухів. Місцеві жителі також підтвердили, що відбулася атака на завод, а канал Astra опублікував відео, на якому видно наслідки пожежі.

Міністерство оборони Росії повідомило про збиття 32 безпілотників, зокрема 16 над Воронезькою областю, 8 над Курською, 5 над Тамбовською, 2 над Ростовською областю та один над акваторією Чорного моря поблизу узбережжя окупованого Криму.

Цей інцидент не є першим для Тамбовського порохового заводу, оскільки в січні та липні минулого року дрони ГУР МОУ вже атакували цей об’єкт. Тоді один з дронів-камікадзе вибухнув на території заводу, а в листопаді 2023 року безпілотники знову завдали удару.

Тамбовський пороховий завод є одним з найбільших виробників боєприпасів та пороху для стрілецької зброї в Росії. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підприємство збільшило виробництво на третину. Від березня 2023 року завод перебуває під санкціями.