Атака російських безпілотників на поштовий термінал у Харківській області

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківщини

У ніч на 3 червня 2025 року територія поштового термінала в селищі Новий Коротич на Харківщині зазнала атаки з боку російських безпілотників. Внаслідок цього інциденту спалахнула велика пожежа, що охопила площу приблизно 3000 квадратних метрів.

Згідно з інформацією, наданою пресслужбою ДСНС Харківщини, вогонь вразив два склади та контейнери, розташовані на території термінала. Для ліквідації вогню були залучені рятувальні підрозділи ДСНС, а також місцева пожежна команда.

Рятувальники швидко розпочали гасіння пожежі, докладаючи всіх зусиль, щоб запобігти її поширенню на сусідні об’єкти.

За попередніми даними, внаслідок атаки не було зафіксовано поранених чи загиблих, про що повідомили у ДСНС Харківщини.

Цей інцидент підтверджує, що ворог продовжує використовувати безпілотні літальні апарати для атак на цивільну інфраструктуру в регіоні Харківщини.