Атака російських безпілотників на поштовий термінал у Харківській області: пожежа ліквідована

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківщини

У ніч на 3 червня 2025 року територія поштового термінала в селищі Новий Коротич на Харківщині зазнала атаки з боку російських безпілотників. Внаслідок цього інциденту спалахнула велика пожежа, яка охопила площу приблизно 3000 квадратних метрів.

Згідно з інформацією, наданою пресслужбою ДСНС Харківщини, вогонь вразив два склади та контейнери, розташовані на території термінала. Для ліквідації пожежі були залучені як підрозділи ДСНС, так і місцева пожежна команда.

Рятувальники швидко розпочали гасіння вогню, щоб запобігти його подальшому розповсюдженню та зменшити можливі збитки.

За попередніми даними, внаслідок атаки не було зафіксовано поранених чи загиблих, про що повідомили у ДСНС Харківщини.

Цей інцидент став ще одним підтвердженням агресивних дій російських військ на території Харківської області, які продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі.