Атака безпілотників на хімічний завод у Підмосков'ї та збиття дронів у Росії

Як повідомляють жителі Сергієва Посада та Краснозаводська у телеграм-каналі Shot

У Підмосков’ї безпілотники атакували Червонозаводський хімічний завод, який спеціалізується на виробництві компонентів для ракетної техніки. Про це повідомив Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України, у своєму Telegram-каналі.

Коваленко зазначив, що на цьому заводі виготовляють вибухові речовини, порох, а також різні компоненти для боєприпасів і ракетного озброєння.

Мешканці Сергієва Посада та Краснозаводська повідомили телеграм-каналу Shot про те, що чули серію вибухів. Вони вказали, що безпілотники літали на низькій висоті, а загалом було чути близько десяти вибухів у районі одного з місцевих заводів.

Збиті безпілотники: оперативна інформація

Згідно з даними Міністерства оборони Росії, окрім Підмосков’я, було збито 20 безпілотників над Бєлгородською областю, 14 – над Курською, 9 – над Липецькою, по 8 – над Брянською та Воронезькою областями, 7 – над акваторією Чорного моря. Також зафіксовано по 3 безпілотники над Новгородською, Тверською, Тамбовською та Ленінградською областями, 2 – над Орловською областю, а також по одному – над Володимирською областю, Краснодарським краєм і анексованим Кримом.