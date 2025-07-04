Вибухи у Чугуєві та обстріл Куп'янська 5 липня: постраждалі та наслідки

Як повідомив у Telegram-каналі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов

В ніч на 5 липня у Чугуївській громаді Харківської області відбулася серія потужних вибухів, які пролунали після 23:00. За інформацією, за 15 хвилин сталося щонайменше 12 вибухів, спричинених влучанням безпілотника “Шахед” у місто Чугуїв. Пізніше стало відомо про обстріл Куп’янська.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що за попередніми даними, внаслідок атаки постраждали двоє людей, серед яких 12-річний хлопчик.

Згодом інформація оновилася: кількість постраждалих у Чугуєві зросла до трьох осіб, про що також повідомив Олег Синєгубов.

Крім того, російські війська здійснили обстріл Куп’янська, внаслідок чого, за попередніми даними, постраждали ще двоє людей.