Вибухи у Чугуєві та обстріл Куп'янська 5 липня: постраждалі та наслідки

Як повідомив у Telegram-каналі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов
В ніч на 5 липня у Чугуївській громаді Харківської області відбулася серія потужних вибухів, які пролунали після 23:00. За інформацією, за 15 хвилин сталося щонайменше 12 вибухів, спричинених влучанням безпілотника “Шахед” у місто Чугуїв. Пізніше стало відомо про обстріл Куп’янська.
Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що за попередніми даними, внаслідок атаки постраждали двоє людей, серед яких 12-річний хлопчик.
Згодом інформація оновилася: кількість постраждалих у Чугуєві зросла до трьох осіб, про що також повідомив Олег Синєгубов.
Крім того, російські війська здійснили обстріл Куп’янська, внаслідок чого, за попередніми даними, постраждали ще двоє людей.
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