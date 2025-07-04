Обстріли в Харківській області 3 липня: поранені п’ятеро цивільних

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов

3 липня в селі Приколотне, що входить до складу Вільхуватської громади Харківської області, внаслідок обстрілів постраждали п’ятеро осіб. Серед них 57-річний чоловік та 51-річна жінка, а також дві жінки віком 22 та 39 років і 23-річний чоловік з села Савинці. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Начальник Вільхуватської селищної військової адміністрації Євген Шаповал зазначив, що близько 12:00 на трасі Приколотне-Вільхуватка російський безпілотник влучив у автомобіль ВАЗ 2108.

“Чоловік 1968 року народження дістав вибухове поранення обох гомілок та стоп, струс головного мозку. Стан – задовільний. Чоловіка доставили до лікарні у Харкові. Його дружина 1974 року народження, яка також була в автомобілі, звернулася за допомогою із гострою реакцією на стрес.” – Євген Шаповал

Варто зазначити, що постраждалий чоловік, Василь Андрійович, працював на громадських роботах у Вільхуватці, де забезпечував життєдіяльність комунальної інфраструктури, зокрема займався водопостачанням та іншими важливими питаннями.

Обстріл у Савинцях стався близько 21:15, про що повідомила начальниця селищної військової адміністрації Оксана Супрун.

“Це були ворожі безпілотники. Біля магазину ‘Посад’, центрального парку, де були люди, гуляли. І величезна кількість молоді. Постраждалі люди – це цивільне населення. Пошкоджені чотири будівлі, які навколо парку розташовані: будівля селищної ради, комунального підприємства, самого магазину, будинку культури й кав’ярні.” – Оксана Супрун

Згідно з даними прокуратури, 22-річна вагітна жінка також отримала гостру реакцію на стрес через обстріл.