Атаки дронів у Херсоні: постраждалі жінки та заклики до обережності

Про це у Facebook повідомила обласна військова адміністрація

24 травня 2025 року Корабельний район Херсона став мішенню для атаки російських військових, які скинули вибухівку з дрона. Внаслідок цього інциденту постраждала жінка, про що повідомила обласна військова адміністрація.

У 48-річної місцевої мешканки виявили серйозні травми, зокрема вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення живота і стегна. Жінку терміново госпіталізували для надання медичної допомоги.

Цього ж дня стало відомо про ще одну атаку безпілотника, яка сталася в селищі Комишани, розташованому неподалік Херсона. Внаслідок цієї атаки також постраждала жінка.

Обласна військова адміністрація закликає мешканців бути уважними та обережними, а також повідомляти про будь-які підозрілі дії або об’єкти в їхньому оточенні. Безпека громадян залишається пріоритетом у цей складний час.