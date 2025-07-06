Атака безпілотників на Новоросійськ 6 липня: подробиці та реакція

Як повідомляє мер Новоросійська Андрій Кравченко з посиланням на його телеграм

У ніч на 6 липня місто Новоросійськ, розташоване в Краснодарському краї Росії, стало об’єктом атаки безпілотників, які здійснювали напад як з води, так і з повітря. Про це повідомив мер Новоросійська Андрій Кравченко, а також телеграм-канал Astra.

Мер зазначив, що порт зазнав атаки безекіпажними катерами. Він закликав місцевих жителів уникати перебування поблизу моря, а тим, хто живе в будинках на узбережжі, рекомендував сховатися в приміщеннях без вікон.

Згідно з інформацією телеграм-каналу Astra, на місто нападали як морські, так і повітряні дрони. Протягом кількох годин у Новоросійську лунали сигнали повітряної тривоги, відбувалася стрілянина, а також діяла система протиповітряної оборони.

На даний момент інформації про наслідки атаки безпілотників не надходило.

Міністерство оборони Росії повідомило про збиття 120 безпілотників у ніч з 5 на 6 липня. Зокрема, над Брянською областю було знищено 30 дронів, над Курською – 29, над Орловською – 18, а над Бєлгородською та Тульською областями – 17 і 13 відповідно.

Крім того, дрони були зафіксовані в Калузькій, Ленінградській, Смоленській, Новгородській і Тверській областях Росії. Ще один безпілотник нібито був знищений над акваторією Азовського моря.