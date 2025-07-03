Вибухи в Одесі 3 липня: атака ударних безпілотників і повітряна тривога

Як зазначає Telegram-канал Оперативного командування ‘Південь’

У ніч на 3 липня в Одесі пролунали серйозні вибухи, що змусило оголосити повітряну тривогу в Одеській області через загрозу атаки з використанням ударних безпілотників.

Тривога була оголошена о 02:23, а вже через три хвилини, о 02:26, зафіксували рух безпілотників, які наближалися з акваторії Чорного моря до Білгород-Дністровського району. О 02:52 військові підтвердили наявність БпЛА, що рухалися в бік Одеси.

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав мешканців залишатися в укриттях для забезпечення своєї безпеки.

ОНОВЛЕНО О 03:04: Повітряну тривогу в Одеській області було скасовано.

ОНОВЛЕНО О 03:14: Олег Кіпер повідомив, що, незважаючи на активну роботу системи протиповітряної оборони, в Одесі зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків. Інформація про постраждалих наразі уточнюється, а на місці події працюють всі відповідні служби.