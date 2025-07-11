Вибухи в Миколаєві вночі 11 липня: атака безпілотників та пожежа

Згідно з повідомленням Повітряних сил ЗСУ в Telegram

У ніч на 11 липня, приблизно о 02:20, мешканці Миколаєва почули звуки вибухів. Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 01:28, коли Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу з боку безпілотників. Внаслідок атаки виникла пожежа, про що повідомили місцеві кореспонденти.

О 03:18 голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім підтвердив, що внаслідок атаки сталася пожежа на околицях міста, і відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич також підтвердив інформацію про вибухи, зазначивши, що звук вибуху було чути о 03:11. Крім того, звуки вибухів пролунали в різний час: о 02:26, 02:27, 02:41, 02:58 та 03:02.

О 03:04 Повітряні сили повідомили про виявлення безпілотного літального апарата (БпЛА) в передмісті Миколаєва. Раніше у Повітряних силах ЗСУ інформували про кілька груп ударних безпілотників, які рухалися в напрямку Миколаївщини.

Відбій повітряної тривоги в регіоні оголосили о 03:17. Ситуація залишається під контролем, і служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки.