Уламки російського безпілотника зупинили рух поїздів на Харківщині

Як повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”

В ніч на 28 травня на території Харківщини стався інцидент, коли уламки російського безпілотника впали на залізничну колію. Це змусило залізничників тимчасово зупинити рух поїздів. Інформацію про подію оприлюднила пресслужба “Укрзалізниці”.

Згідно з повідомленням, уламки дрона потрапили на колію, що вимагало призупинення руху для забезпечення безпеки. Поліція та Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) були залучені для знешкодження небезпечних залишків ворожого безпілотника.

На щастя, рух на залізниці вдалося швидко відновити, і серед людей не було постраждалих. Працівники залізниці активно працюють над ремонтом інфраструктури, щоб забезпечити безперебійний рух поїздів, незважаючи на спроби ворога перешкодити транспортному сполученню.

Крім того, в ніч на 28 травня Росія здійснила атаки безпілотниками на кілька населених пунктів, зокрема на Васищеве та Есхар, де зафіксовані випадки поранень. У самому Харкові було чути понад десять вибухів, які лунали з передмістя.