Падіння дрона в Миргородському районі пошкодило лінію електропередач

Про це у своєму Telegram-каналі т.в.о. начальника ОВА Володимир Когут

У ніч на 9 червня в Миргородському районі Полтавської області сталося падіння уламків безпілотного літального апарата, що призвело до пошкодження лінії електропередач. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника обласної військової адміністрації Володимир Когут у своєму Telegram-каналі.

Володимир Когут зазначив, що електропостачання вдалося швидко відновити завдяки підключенню резервної лінії, що дозволило уникнути тривалих перебоїв у електропостачанні.

«Подальші ремонтні роботи заплановані на сьогодні. Дякую енергетикам за швидку роботу». – Володимир Когут

На даний момент інформації про постраждалих немає. Водночас, варто зазначити, що в ніч на 9 червня Повітряні сили Збройних Сил України повідомили про атаки дронів-камікадзе в кількох регіонах країни, що підкреслює актуальність ситуації з безпекою в Україні.