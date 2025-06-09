Падіння дрона в Миргородському районі пошкодило лінію електропередач

Про це у своєму Telegram-каналі т.в.о. начальника ОВА Володимир Когут
У ніч на 9 червня в Миргородському районі Полтавської області сталося падіння уламків безпілотного літального апарата, що призвело до пошкодження лінії електропередач. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника обласної військової адміністрації Володимир Когут у своєму Telegram-каналі.
Володимир Когут зазначив, що електропостачання вдалося швидко відновити завдяки підключенню резервної лінії, що дозволило уникнути тривалих перебоїв у електропостачанні.
«Подальші ремонтні роботи заплановані на сьогодні. Дякую енергетикам за швидку роботу».
На даний момент інформації про постраждалих немає. Водночас, варто зазначити, що в ніч на 9 червня Повітряні сили Збройних Сил України повідомили про атаки дронів-камікадзе в кількох регіонах країни, що підкреслює актуальність ситуації з безпекою в Україні.
Читайте також:
- 12-річна Аріна Журба з Сум отримала нагороду “Діти – Герої 2025” за мужність під час обстрілу безпілотником.
- Російська атака на Чернігів 6 червня призвела до загибелі двох людей, поранень і значних руйнувань у місті.
- Російські війська щотижня здійснюють до 3 тисяч атак дронів на Херсонщині, тероризуючи мирне населення та руйнуючи інфраструктуру. Місцева влада посилює захист і переносить важливі служби до укриттів.