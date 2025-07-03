Уламки російських безпілотників травмували двох у Полтавському районі

Як повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут у своєму Telegram-каналі

Ввечері 3 липня в Полтавському районі сталася надзвичайна ситуація: уламки російських безпілотників призвели до травмування однієї людини. Крім того, було пошкоджено приватне майно.

Цю інформацію оприлюднив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут у своєму Telegram-каналі.

Володимир Когут зазначив, що постраждалому надається необхідна медична допомога, а його стан наразі уточнюється.

Станом на 23:20 стало відомо про ще одного травмованого у Полтавському районі. Цій особі також надають всю необхідну допомогу.

Крім того, внаслідок падіння уламків безпілотників на території приватного домоволодіння було пошкоджено легковий автомобіль.