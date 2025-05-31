Трагедія в Білозерці: поранення від вибухівки з дрона на Херсонщині

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Білозерці, що на Херсонщині, вранці 31 травня стався трагічний інцидент: російські військові скинули вибухівку з дрона на місцевого чоловіка. Внаслідок цього він отримав серйозні травми і був терміново госпіталізований.

Згідно з інформацією обласної військової адміністрації, 37-річний постраждалий зазнав мінно-вибухової травми, контузії, а також отримав уламкові поранення голови, тулуба, рук і ніг.

Чоловіка оперативно доставили до медичного закладу, де йому була надана необхідна допомога.

Крім того, керівник Херсонської обласної військової адміністрації Володимир Прокудін повідомив, що за попередню добу внаслідок обстрілів на території області загинули троє людей, а ще десять отримали поранення. Російські війська обстріляли 31 населений пункт.