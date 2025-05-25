Інцидент із безпілотником у російському посольстві у Швеції: загроза безпеці дипломатів

Як повідомляє Telegram пресслужби російської дипмісії у Швеції

У ніч на 25 травня на території російського посольства у Швеції стався інцидент, коли невідомий безпілотник скинув скляну банку з фарбою. Дипломати назвали цей випадок «цинічним» і висловили занепокоєння щодо можливих загроз для людей, які перебувають поблизу.

Згідно з інформацією, наданою пресслужбою посольства Росії, скидання скляної ємності з висоти може призвести до серйозних травм, що робить цей інцидент особливо небезпечним. У заяві підкреслюється, що подібні атаки тривають вже більше року, і відповідальність за наслідки покладається на шведські влади.

Російські дипломати неодноразово зверталися до поліції та Міністерства закордонних справ Швеції з проханням забезпечити безпеку та недоторканність території посольства, проте їхні звернення не дали жодних результатів.

Цей інцидент не є першим: у листопаді минулого року посольство РФ у Швеції вже повідомляло про схожий випадок, коли також скинули банку з фарбою. Тоді дипломати скаржилися на пошкодження проїжджої частини, автомобілів та іншого майна дипмісії, що, за їхніми словами, здійснювали зловмисники.

Такі інциденти підкреслюють зростаючу напруженість навколо російської дипмісії у Швеції та викликають занепокоєння щодо безпеки дипломатичного персоналу та їхнього майна.