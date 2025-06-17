Інцидент із дроном у Швеції: фарба на російському торговельному представництві

Як заявляє посольство РФ у Стокгольмі у Telegram

У ніч на 17 червня на території російського торговельного представництва у Швеції стався інцидент: дрон скинув пакет із фарбою. Про це повідомили представники посольства РФ у Стокгольмі.

У зв’язку з цим випадком, російське дипломатичне представництво висловило обвинувачення на адресу шведської влади, звинувативши її у “недотриманні міжнародних зобов’язань”.

“Відповідно до 2-ї статті двосторонньої Конвенції про правове становище торгівельного представництва, що діє у російсько-шведських відносинах, ця організація є невід’ємною частиною російської дипмісії у Швеції. Вимушені констатувати, що шведська влада вкотре не впоралася з дотриманням своїх міжнародно-правових зобов’язань.”

Цей інцидент не є першим. Раніше, у ніч на 25 травня, безпілотник скинув скляну банку з фарбою на територію російського посольства у Швеції. Тоді представники дипмісії охарактеризували цей випадок як “цинізм”.

Крім того, у листопаді минулого року, коли посольство РФ у Швеції повідомляло про подібний інцидент, дипломати зазначали, що “зловмисники” неодноразово завдавали шкоди проїжджій частині, автомобілям та іншому майну російської дипмісії.