Інцидент із дроном у Швеції: скидання фарби на російське представництво

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 5 липня на територію російського торговельного представництва у Швеції знову стався інцидент: дрон скинув пакет із фарбою. Про це повідомили представники посольства РФ у Стокгольмі.

У диппредставництві висловили своє занепокоєння, підкресливши, що подібні “напади” тривають вже більше року, а останній випадок стався менш ніж місяць тому.

“Виникає закономірне питання: шведська влада не може чи не хоче розслідувати ці інциденти та забезпечити захист диппредставництв. У Стокгольмі повинні розуміти, що шведська влада несе повну відповідальність за розвиток цієї ситуації.” – Посольство РФ у Швеції

Цей інцидент не є поодиноким. Раніше, у ніч на 17 червня, дрон також скинув пакет із фарбою на територію російського торговельного представництва. А ще раніше, 25 травня, безпілотник скинув скляну банку з фарбою на територію російського посольства, що було охарактеризовано як “цинізм” з боку виконавців.

У листопаді минулого року посольство РФ у Швеції також повідомляло про скидання банки з фарбою на свою територію, а також про численні пошкодження проїжджої частини, автомобілів та іншого майна дипмісії.