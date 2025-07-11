Муляж безпілотника у Львові та наслідки негоди: підтоплення і повалені дерева

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Сьогодні, 11 липня, у соціальних мережах з’явилося зображення безпілотника, який виявився біля супермаркету в Сокільниках на Львівщині. Роксолана Яворська-Ісаєнко, речниця Служби безпеки України у Львівській області, пояснила, що цей дрон є муляжем і не містить бойової частини.

“Його ще раніше викупили на аукціоні за донати і зберігали в музеї ресторану ‘Княжий двір’. Там не було жодних бойових начинок. Це був сувенір.” – Роксолана Яворська-Ісаєнко

Негода, що обрушилася на Львівщину 10 липня, призвела до значних підтоплень у кількох громадах, зокрема у Львівській, Глинянській, Давидівській, Зимноводівській, Оброшинській, Пустомитівській, Бродівській, Сокільницькій та Щирецькій.

На засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій синоптикиня Олена Смалюх повідомила, що кількість опадів у Львові перевищила місячну норму, досягнувши 115%. До кінця доби 10 липня на Львівщині було оголошено попередження про надзвичайні дощі. Львівський регіональний центр з гідрометеорології встановив III рівень небезпечності (червоний).

Заступниця міського голови Львова Ірина Маруняк зазначила, що внаслідок негоди у місті було повалено 16 дерев та 5 великих гілок. На даний момент 12 дерев та всі гілки вже порізані, і найближчим часом їх приберуть з територій, де вони залишилися.