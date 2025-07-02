Вибух у Харкові 2 липня: удар безпілотника спричинив пожежу

За даними повідомлення пресслужби ДСНС Харківщини у Facebook

У ніч на 2 липня, близько третьої години, у Харкові стався вибух. За словами міського голови Ігоря Терехова, російські війська вдарили по одноповерховій будівлі в Новобаварському районі за допомогою ударного безпілотника. Цей інцидент призвів до виникнення пожежі.

Рятувальникам вдалося ліквідувати вогонь приблизно о 07:00 ранку, про що повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій Харківщини.

“Внаслідок влучання безпілотника сталося загоряння одноповерхової будівлі, що не використовується, на площі близько 300 кв. м. Поряд пошкоджені СТО, багатоквартирний будинок, нежитлова та адміністративна будівля, зупинка громадського транспорту.” – Пресслужба ДСНС Харківщини

Ігор Терехов зазначив, що вікна в сусідніх будинках були вибиті, проте, на щастя, ніхто не постраждав.

Удар був завданий ракетою типу “Шахед”, що призвело до значних пошкоджень будівлі та навколишніх об’єктів. Завдяки швидким діям рятувальників вдалося уникнути ще більшої катастрофи.

Місцеві служби продовжують оцінювати завдані збитки та вживають заходів для забезпечення безпеки мешканців району.