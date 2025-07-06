Трагедія в Одноробівці: російський дрон влучив у сімейний автомобіль

За інформацією Харківської обласної прокуратури

5 липня в селі Одноробівці Золочівської громади стався трагічний інцидент, коли російський дрон влучив в автомобіль, в якому перебувала родина. Внаслідок цього удару загинув восьмирічний хлопчик, а його брат і батько отримали поранення, мати ж зазнала стресової реакції.

Очільник Золочівської громади Віктор Коваленко повідомив, що удар стався близько 21:00, в Одноробівці, яка розташована всього за вісім кілометрів від російського кордону. За його словами, родина, яка постраждала, є мешканцями села Стогнії, але на початку війни переїхала до Одноробівки як внутрішньо переміщені особи.

“Вони просто приїхали погостити до родичів. І коли виїжджали назад, трапилася трагедія,” – Віктор Коваленко

Дрон влучив у задню частину автомобіля, де сиділи діти, що призвело до загибелі хлопчика. Його чотирирічний брат отримав тяжкі поранення, а мати, яка сиділа спереду, зазнала лише стресу. Батько, який керував автомобілем, також отримав поранення. Всі троє отримали медичну допомогу, а батька і чотирирічного сина відправили до лікарні в Харкові.

За інформацією Харківської обласної прокуратури, чотирирічна дитина була госпіталізована з тяжкими травмами, а стан батька оцінюється як середньої тяжкості.

Коваленко зазначив, що в Одноробівці не оголошували примусову евакуацію дітей, лише обов’язкову. “Там практично немає дітей, вони раніше самі виїхали звідти. FPV (дрони) кожного дня б’ють. Вчора (5 липня) там були удари по приміщеннях колишнього профтехучилища. Дрони літають там постійно,” – додав він.