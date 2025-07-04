Обстріл ТЦК у Полтаві 3 липня: загинули двоє, серед них військовий

Як повідомила сторінка у Facebook директорки Малокобелячківського ліцею Зої Васюти

3 липня в Полтаві під час обстрілу територіального центру комплектування (ТЦК) загинув Станіслав Попович, демобілізований військовий, який нещодавно повернувся з передової. Про це повідомив інструктор, який навчав його.

“Я виконував обовʼязки головного сержанта взводу / інструктора з тактичної підготовки у навчальному центрі, де Станіслав проходив БЗВП (базову загальну військову підготовку). Відразу звернув увагу на кремезного чоловіка з дуже добрими очима. Ми знайшли спільну мову не як підлеглий з командиром, а як людина з людиною.” – інструктор Станіслава Поповича

Інструктор зазначив, що Станіслав нещодавно став батьком втретє і завжди з любов’ю згадував про свою родину, незважаючи на труднощі служби.

“Стас дуже з любовʼю згадував і розповідав про свою дружину і дітей, завжди посміхався попри всі тяжкості військової служби. Він був щирим, він був справжнім! Ми підтримували звʼязок і після того, як Стас закінчив БЗВП і відправився до бригад для виконання завдань за призначенням.” – інструктор Станіслава Поповича

Директорка Малокобелячківського ліцею Зоя Васюта повідомила, що Станіслав, повернувшись з передової, поїхав у справах до ТЦК, де й загинув внаслідок обстрілу.

“Ще недавно учні передавали листи і малюнки цьому воїну. Приїхавши з передової, у справах поїхав до ТЦК. Життя хорошого чоловіка, батька, сина обірвав ворожий обстріл. У ці гіркі хвилини щиро поділяємо невимовний біль непоправної втрати.” – Зоя Васюта, директорка Малокобелячківського ліцею

Разом із Станіславом загинув 21-річний Олександр Ляшик, студент магістратури Полтавського державного аграрного університету, який працював головним спеціалістом в одній з установ області.

3 липня російські війська, використовуючи безпілотники, влучили в будівлю ТЦК та житлові будинки в Полтаві. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в будівлі ТЦК та на території приватного житлового будинку.

Тимчасовий виконувач обов’язків керівника Полтавської ОВА Володимир Когут підтвердив, що внаслідок обстрілу загинули двоє людей, а 11 отримали поранення.

Перший вибух у центрі міста пролунав близько 8:42, після чого сталося ще кілька вибухів. У будинках поблизу вибиті вікна, пошкоджені автомобілі.

Секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова повідомила, що громада зазнала масованої атаки російських безпілотників. Для ліквідації наслідків залучили відповідні служби, розгорнули оперативні штаби, а мешканцям надають консультації поблизу місця обстрілу.

Внаслідок обстрілу рух у частині міста було перекрито, громадський транспорт курсував за зміненими маршрутами, що призвело до утворення заторів на дорогах.