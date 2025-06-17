Дроновий удар по Одесі 17 червня 2025: загиблі та руйнування

Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі

17 червня 2025 року внаслідок дронового удару Росії по Одесі кількість загиблих зросла до двох осіб. Одеська обласна прокуратура підтвердила, що під завалами зруйнованого будинку було виявлено тіло ще однієї жінки, яка народилася у 1947 році. Пошукові роботи тривали більше 10 годин.

Раніше під уламками будівлі знайшли тіло 78-річної жінки. Цей трагічний інцидент стався в ніч на 17 червня.

О 01:28 в Одесі оголосили повітряну тривогу через зліт російського МІГ-31К та загрозу ракетного удару по всій території України. Повітряні сили повідомили про рух безпілотника з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси. О 04:45 місто зазнало серії вибухів, а відбій тривоги було оголошено о 05:19.

Внаслідок атаки в Одесі зазнала руйнувань цивільна інфраструктура: пошкоджено житлові будинки, інклюзивний центр, дошкільний заклад, гаражі та інші об’єкти.

Загалом постраждали 17 осіб, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Також під завалами було знайдено тіло 60-річної жінки. Одна людина була госпіталізована, інші отримали медичну допомогу та продовжують лікування амбулаторно.

За даними міської ради, пошкоджено понад 50 будинків, з яких п’ять зазнали значних руйнувань.