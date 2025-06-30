Вибухи в Кривому Розі 30 червня: атака російських безпілотників, поранені та пожежа

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ

Вранці 30 червня у Кривому Розі пролунали серії вибухів, які викликали занепокоєння серед місцевих жителів. Перший вибух стався о 9:51, про що повідомили кореспонденти.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, російські війська застосували ударні безпілотники для атаки на місто. Керівник Ради оборони Кривого Рогу, Олександр Вілкул, підтвердив факт вибухів та зазначив, що внаслідок атаки “шахедами” сталося влучання.

В результаті інциденту троє людей отримали поранення, один з яких перебуває у тяжкому стані та зараз знаходиться в операційній. Місцева влада вже розгорнула штаб для надання допомоги постраждалим, де планують забезпечити їх будівельними матеріалами та оформити заяви на матеріальну допомогу.

Серед постраждалих 52-річний чоловік у тяжкому стані, а 44-річна жінка та 54-річний чоловік отримали медичну допомогу на місці, їхній стан наразі задовільний, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок вибухів у місті виникла пожежа. Сили протиповітряної оборони зуміли знищити два безпілотники, які атакували Кривий Ріг, зазначив посадовець.

Ситуація продовжує розвиватися, і новини про події в місті будуть оновлюватися.