21 травня 2025 року російські військові здійснили дронову атаку на Дніпровський район Херсона. Внаслідок цього обстрілу постраждав 64-річний чоловік, про що повідомила міська військова адміністрація.

Чоловік отримав мінно-вибухову травму, контузію та поранення голови в результаті скидання вибухівки з безпілотника. Наразі він перебуває в лікарні, де йому надається необхідна медична допомога.

Цього ж дня обласна військова адміністрація повідомила про ще одну атаку, яка сталася в селищі Білозерка на Херсонщині. Внаслідок цього інциденту п’ятеро жінок отримали поранення.

Ситуація викликає серйозне занепокоєння серед місцевих жителів, які продовжують страждати від регулярних обстрілів з боку російських військ. Місцеві громади намагаються адаптуватися до умов, що постійно змінюються, але страх і невизначеність залишаються їхніми постійними супутниками.