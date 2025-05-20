У ніч на 20 травня 2025 року місто Слов’янськ стало жертвою дронової атаки, здійсненої російськими військами. Безпілотник “Герань-2” вдарив по приватному сектору близько 3:00 ночі, завдавши шкоди семи приватним будинкам та кондитерському підприємству. На щастя, обійшлося без жертв і поранених, про що повідомив начальник Слов’янської військової адміністрації Вадим Лях у своєму дописі на Facebook.

Один із мешканців міста, Борис, поділився своєю історією. Він нещодавно поховав дружину і в момент вибуху перебував удома на самоті. Чоловік розповів, що після потужного вибуху в його домі зникло електропостачання, вибило вікна, пошкодило дах, а також не було води. Частина стелі обвалилася, і уламки впали йому на голову. Борис показує наслідки атаки, зазначаючи, що під час вибуху знаходився в кімнаті і вже встиг прибрати розбите скло, щоб уникнути травм.

Пошкоджені дахи та вибиті вікна стали звичними наслідками нічного удару по Слов’янську. Вранці на місці події працювали комунальні служби, поліція та волонтери, які роздавали будівельні матеріали та консультували мешканців щодо можливих компенсацій на ремонт.

Ганна Главарських, представниця благодійного фонду “Право на захист”, розповіла, що волонтери приїхали, щоб допомогти людям, інформуючи їх про програму “єВідновлення” та надаючи юридичну підтримку для отримання компенсацій.

Незважаючи на руйнування, місто продовжує жити, а його мешканці отримують необхідну допомогу для відновлення після атаки. Слов’янськ демонструє вражаючу стійкість навіть у складних умовах війни.